Por las intensas lluvias, la Comisión Organizadora tuvo que cancelar el evento en el Estadio Único. De todas formas, ya hay actividades y talleres.

Las intensas lluvias impidieron la realización del acto de apertura del 34º Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en el Estadio Único de La Plata.

Mediante un comunicado, la Comisión Organizadora informó que los Bomberos de La Plata se presentaron esta mañana en el estadio y, ante la actividad eléctrica que presentaban las lluvias, no autorizaron el evento de apertura para no poner en riesgo a las asistentes. "Que la lluvia no opaque las ganas de participar en el Encuentro más masivo de la historia, Vamos todas a debatir a los talleres", expresaron.

Se estima que más de 200 mil mujeres participarán de los 87 talleres que desde la tarde de este sábado se desarrollarán en las sedes de la universidad platense, y que este año por primera vez incorporan temáticas como los ciberfeminismos, lenguaje inclusivo y la no prescripción de las causas de abuso infantil, entre otros.

Miles de mujeres marcharon bajo la lluvia pidiendo por un Encuentro "plurinacional". "Somos las mujeres, las lesbianas, las travas y trans, las bisexuales y personas no binaries quienes construimos, nutrimos y habitamos los Encuentros desde hace muchísimos años y nos pronunciamos acá y para siempre por el aborto legal, seguro y gratuito", remarcó una de las oradoras.