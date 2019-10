El lateral del Tricolor espera que este sábado se corte la racha ante Chacarita y poder salir del fondo de la tabla. Además hizo hincapié en la falta de eficacia del equipo de Pablo Vico.

Brown de Adrogué tendrá este sábado la chance no solo de reencontrarse con el triunfo, sino que además le podrá dar una alegría a su gente después de seis fechas sin festejos en el Arandilla y comenzar a salir de la zona baja de la tabla de la Zona B de la Primera Nacional.

El lateral izquierdo Alberto Stegman recalcó que “somos más que los rivales”, pero que con “los merecimientos” solo no alcanza para sumar de a tres.

“Creo que nos está pasando lo de siempre. Somos superiores a los rivales pero con los merecimientos no nos alcanza. Estamos dolidos por eso. No somos menos que nadie y estamos confiados en cambiar la racha”, destacó el ex Tigre en diálogo con La Unión.

Tres empates y dos derrotas acumula el Tricolor en la presente temporada. Hacerse fuertes de local es el objetivo de todo equipo con aspiraciones, pero a Brown todo le cuesta el doble. ”Es cierto que nos está costando ganar en casa, los resultados se nos están dando más de visitante. Empatamos con Sarmiento que venía puntero, pero con Almagro dejamos dos puntos inexplicablemente. Tenemos esa espina de no poder ganar de local y esperemos que este sábado se corte”, explicó.

Enfrente estará Chacarita, otro de los equipos que comenzó mal y que se está acomodando con el cambio de entrenador. “Va a ser duro, como se dice siempre el cambio de técnico motiva. Nosotros tenemos que pensar en Brown y no en el rival. Si ganamos será el comienzo de otra realidad”, sostuvo el zurdo de la defensa Tricolor.

En cuánto a la campaña del equipo de Pablo Vico, el Pipi señaló que “fallamos en errores puntuales, estamos en desarrollo y trabajando. Hay que cometer la menor cantidad de distracciones porque nos cuesta convertir y los rivales nos convierten en la primera que tienen. Pasa por la eficacia. En la temporada pasada fuimos una de las vallas menos vencidas y hoy sufrimos. Hay que revertirlo”, finalizó quien lleva tres años en el club.