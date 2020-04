Desde Cagliari, el ex delantero de Banfield se refirió al encierro en el que se encuentra en la isla de Cerdeña. Si bien está alejado de los grandes ciudades afectadas por el Covid-19, el Cholito mantiene la paciencia y espera que todo retorne a la normalidad.

Giovanni Simeone tuvo un muy buen paso por Banfield en la temporada 2015-16. Con poco rodaje en River, club en el que se formó como profesional, el paso por el Taladro lo catapultó hacia Europa. Recaló en el Genoa, pasó a Fiorentina y hoy está en Cagliari.

Italia es uno de los países más afectados por la pandemia del Covid-19, y si bien cumple la cuarentena junto a su familia, al estar en una isla no hay tanto temor al contagio.

"Acá en el Sur, por suerte bien, no como en el Norte de Italia que la están pasando muy mal. Al estar en una isla se cerraron todos los caminos para estar más tranquilos. Hace más calor y creo que los casos son menores al resto de la población. Estamos en casa, encerrados, cumpliendo las normativas que nos están dando", dijo en diálogo con La Red.

"Hace un mes y tres días que estamos en cuarentena, se está haciendo largo, pesado y difícil, porque más allá del fútbol es una tema de la cabeza estar encerrado, con poco movimiento, poco aire,", agregó Gio desde Cagliari, capital de Cerdeña.

Respecto del virus, Simeone comentó que hubo picos altos pero que de a poco van desapareciendo con el corre de los días: "La gente se altera, sobre todo en ciudades más grandes. En Cagliari crecieron los casos, ahora bajaron, el tema está en seguir respetando, mantener la calma. Me pasa a mí, hay días mejores y otros peores, es parte de esto".

Para el delantero, Cagliari es su tercera ciudad en Italia. Anteriormente pasó por Génova y Firenze. En todos los lugares dejó compañeros y amigos con los que se mensajea. "Con el que más habló es con Germán Pezzella. Él dio positivo y me dijo que fue bastante duro, ahora ya pasado un mes no lo tiene más. Me contaba que fueron semanas duras, que la ciudad estaba vacía, tengo muchos amigos en Firenze, todos en sus casas esperando, mucho miedo hasta para salir al supermercado. Acá estamos igual, con pocas ganas de salir por todas las informaciones que llegan. Los espacios cerrados también son peligrosos", acotó el goleador que jugó 39 partidos en el Taladro y marcó 12 tantos.

También aclaró que estar totalmente aislado "cuesta mucho", pero que no hay otra alternativa. "Cuesta como en todo lados hacerles entender a parte de la gente que se queden un mes dentro de casa. Ustedes llevan menos días y no pueden creerlo. Pero va pasando el tiempo y te das cuenta que tenes que hacerlo. Hay poca gente que no lo interpretó así y se está tratando de convencerla para resolver el tema", afirmó Simeone.

Por último, se refirió a los calendarios y posibles fechas para el regreso del fútbol: "No sé que medidas tomarán, creo que por lo menos este año en Italia no va a poder salir nadie, ni siquiera de vacaciones. El fútbol está complicado. Esperemos que encuentren la solución y puedan apreciar lo que es Italia. Junto a España son los que más están sufriendo".