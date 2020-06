El aislamiento obligatorio continúa para las zonas donde hay casos de circulación comunitaria. En el Conurbano no hay cambios; en la Ciudad, sólo algunos permisos recreativos. La mayoría de las provincias pasan a una fase de distanciamiento social, donde los habitantes pueden retomar sus actividades con precauciones.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el aislamiento social preventivo y obligatorio sigue hasta el 28 de junio. La razón tiene que ver con la circulación comunitaria del virus, que está en la calle.

En el anuncio desde Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández dejó en claro que las cosas siguen igual: sólo se podrá salir a realizar compras y podrán circular quienes tienen trabajos esenciales o exceptuados. En el resto del país, menos Chaco, Córdoba y Río Negro, pasan a otra fase, la del distanciamiento social, donde las personas podrán realizar sus actividades habituales si están a dos metros de otro.

Igualmente siguen prohibidas las reuniones de más de 10 personas, los eventos masivos, los espectáculos y el turismo en todo el país.

“Hemos hecho las cosas bien como sociedad. Gracias a Dios no tenemos los muertos que hubiésemos tenidos si no nos ciudábamos. Los resultados siguen siendo buenos, aunque los niveles no están como quisiésemos que estén, por la incidencia que tiene el AMBA”, remarcó Fernández.

“El aumento de los casos de las últimas semanas tiene que ver con la mayor circulación de gente. Y muchos que han llevado el virus a sus provincias luego de visitar el AMBA. Por eso, es muy importante la responsabilidad social de las provincias que no tienen casos. Tenemos que entender que no superamos el problema. El contagio ocurre fácilmente si uno se presta al contagio. La potencialidad del contagio crece si uno se acerca a las zonas de mayor circulación del virus”, agregó.

El Presidente aclaró que esta vez que el próximo anuncio será en tres semanas y no en dos, como se venía realizando, para terminar con la "ansiedad" que provoca la situación, por consejo de los epidemiólogos y expertos que asesoran al Gobierno en esta pandemia.

EN LA PROVINCIA. El gobernador Axel Kicillof comenzó con un pantallazo de los números a nivel nacional. Remarcó que en estos últimos 15 días, los casos se triplicaron: "Estamos a casi mil por día, estamos en una etapa de crecimiento acelerado, pero el 85% de los acumulados es en Capital y Provincia". Y agregó: "En el Conurbano hay 49 casos cada 100 mil habitantes, pero la mayoría de los casos no están en los barrios populares".

En el Gran Buenos Aires, "sigue la situación como antes". "El comercio es estrictamente barrial, de cercanía, ni en arterias comerciales ni en centros comerciales. Y con los niños seguimos igual, acompañar al adulto a hacer una compra, es una salida con un objetivo puntual a un comercio de proximidad", destacó Kicillof.

EN LA CIUDAD. Sigue habilitado el comercio de proximidad, de barrio, y no abrirán por el momento los locales de centros comerciales que pueden llegar a provocar aglomeración de gente.

Ahora, los chicos podrán salir sábado y domingo; antes sólo podían hacerlo una vez por fin de semana. Además, de 20 a 08 se podrá salir a correr, con protocolos a respetar. Este viernes, el Gobierno porteño dará más detalles sobre esto. "Si aumentan los casos, las decisiones se pueden revertir", aseguró Horacio Rodríguez Larreta.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio implica:

Que cada persona debe quedarse en su domicilio.

Que solo puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas.

AMBA, todo Chaco menos el departamento de San Fernando,, Gran Córdoba, ciudades de Río Negro y Trelew.

El Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio implica:

En lugares con: sistema de salud adecuado para la demanda sanitaria, que no tengan transmisión comunitaria del virus, y otros criterios epidemiológicos.

Que las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden siempre dos metros de distancia con otra persona.

Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma.

Es obligatorio el uso del tapabocas.

Higiene de manos y respiratoria

Ventilación de ambientes y desinfección de superficies

En lugares cerrados no se pueden reunirse más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento, y nunca superando la ocupación del 50 % de la capacidad del lugar.

¿Qué está prohibido?

1. Eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas.

2. Cines, teatros, clubes, centros culturales.

3. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales

4. Actividad turística.

Clases presenciales

El Ministerio de Educación con asesoramiento del Consejo de Rectores y de expertas y expertos evaluará los protocolos necesarios para que en el futuro puedan evaluarse retornos progresivos en ciertas áreas geográficas específicas. Mientras tanto, continúan suspendidas las clases presenciales.