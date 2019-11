Desde que Gastón Grecco anunció su retiro recibió el afecto de todo el ambiente futbolistico. Frente a Defensores de Belgrano, el máximo goleador de la historia del Tricolor se despidió ante su gente, aunque continuará ligado al club con el que logró dos ascensos.

El sábado no fue un partido más en la vida futbolística de Gastón Grecco. El delantero y máximo goleador de la historia de Brown de Adrogué jugó su último partido en el estadio Lorenzo Arandilla, el mismo en el que una de las tribunas lleva su nombre como homenaje.

Casi 20 años de carrera y 94 goles con la casaca del Tricolor. Todo un ídolo, al que le queda un partido más, el próximo lunes 2 de diciembre en el estadio de Quilmes.

“No tengo palabras para describir el cariño de toda la gente. Los llamados, mensajes, es algo hermoso. Si hay una palabra es gracias a todos”, agradeció el 9 de oro.

Desde temprano, el hincha de Brown le hizo sentir su afecto. Y Pablo Vico lo incluyó en el empate frente a Defensores de Belgrano a los 21 minutos del segundo tiempo. Los últimos dos ascenso a la vieja B Nacional y Primera Nacional serán los tesoros más preciados.

La etapa de futbolista quedará atrás, pero por delante le queda mucho camino por recorrer. En el patio de su casa, como describe a Brown de Adrogué. “Se va un grande que hizo mucho por Brown. Le agradecí todo lo que hizo por la institución. A Gastón lo vamos a tener trabajando con nosotros. Se retira del fútbol, pero va a estar al lado nuestro”, manifestó el entrenador Pablo Vico sobre el futuro del goleador.

Días atrás, Gastón hizo público su retiro del fútbol profesional a través de las redes sociales. Este es un extracto de su despedida: “Después de 20 años tengo que decir que le digo adiós a mi carrera profesional. Se me cruzan tantas cosas por la mente, pensé que nunca llegaría el momento. Quiero agradecer a mi mujer Vanesa que a lo largo de estos 20 años siempre estuvo al lado mío en las buenas y en las tantas malas. Me dio un hijo que es mi debilidad y eso es lo mejor que me pasó en la vida. Mi suegra María que es mi segunda mamá que estuvo siempre a la par de Vane. A mis hermanos que me siguieron a su manera donde yo jugué. Mi vieja que le dolía cada patada que me daban. Te quiero vieja. Mi papá!!!Ufff viejito me guiaste siempre en este camino y me apoyaste en todas, como quiero que estés en este momento!!! Gracias a mis amigos Adrián Vairo y Martín Camarero por el apoyo y bancarme en todas y darme la posibilidad de seguir ligado al club. A mis compañeros de cada club, aprendí de todos algo. No quiero nombrar a ninguno porque no terminaría nunca y sería injusto”.

También les dio las gracias a cada uno de los clubes en los que jugó: Brown de Adrogué, San Lorenzo, Ferro, Tigre, Platense, San Telmo, Tristán Suárez, Barracas Central, Defensores de Belgrano, Cañuelas y Argentino de Quilmes.