Belén Francese se casa el año próximo con Fabián Lencinas, con quien está en pareja desde hace 11 meses.

"Me caso en 2020. Cuando me lo propuso, me reí en su cara", dijo la actriz en “Involucrados”.

Fabián es un empresario mendocino de 47 años, con dos hijos. Con Belén se conocieron durante el verano pasado, mientras ella realizaba temporada teatral en Villa Carlos Paz.