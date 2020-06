Nueve jugadores del plantel de Banfield terminan sus contratos el 30 de junio y el nuevo DT, junto a la dirigencia, deberá decidir con qué futbolistas quiere contar en su ciclo.

Luego de lo que fue su oficialización como nuevo entrenador de Banfield, Javier Sanguinetti no tiene mucho tiempo para relajarse y en las próximas semanas deberá definir qué pasará con los jugadores a los que se les vence el contrato el 30 de junio con miras en el próximo torneo.

Dentro de esa lista se encuentran Renato Civelli, Luciano Lollo, Rodrigo Arciero, Junior Arias, Matías Moya, Sebastián Dubarbier, Esteban Conde, Jonás Gutiérrez y también Daniel Osvaldo, que puede extender su contrato por seis meses.

Por eso, a días de haber asumido en su nuevo cargo, Sanguinetti tiene que decidir con qué jugadores quiere contar en medio de un contexto de incertidumbre sobre el regreso de fútbol y a partir de eso, la dirigencia tendrá que empezar con las negociaciones.

Cada caso tiene su particularidad y es por eso que las próximas semanas serán clave para resolver estas cuestiones y empezar a planificar sobre el nuevo plantel.

De todos estos, Junior Arias es uno de los que no seguiría en el club, ya que Banfield no hará uso de la opción de compra y el futuro del uruguayo estaría lejos de Peña y Arenales. Una situación similar pasa con Moya, que llegó a préstamo por 18 meses de parte de River a principio del 2019, y el club deberá decidir si hace uso de la opción de compra fijada en US$ 750.000, algo que parece complicado por la situación que viven los clubes por la llegada de la pandemia del Coronavirus.

Lollo es el otro jugador perteneciente al Millonario que jugó esta temporada en el Taladro y por eso la entidad sureña deberá negociar con sus pares del club de Núñez, con quien el marcador central tiene contrato hasta 2022, en caso de extender el préstamos por una temporada.

Distintas es la situación de los demás futbolistas, que tiene el pase en su poder y deberán negociar directamente con el club su continuidad en el club. Y entre ellos, el caso más emblemático es el de Civelli, que deslizó hace días la idea de retirarse de la actividad profesional en medio de este contexto de incertidumbre que reina el fútbol y su futuro no es claro.

Con este panorama, Sanguinetti deberá afinar el lápiz y definir a quiénes quiere para afrontar su gran desafío como entrenador del Taladro.