Con 41 años, el ex arquero de Temperley decidió ponerle fin a su carrera y lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales.

Al terminar la temporada de la B Nacional, Pablo Campodónico había dejado entrever que debía pensar que iba a ser de su futuro como futbolista. En las últimas horas terminó de decidirse y lo comunicó a través de sus redes sociales.

A los 41 años, el arquero de Temperley le puso fin a su carrera profesional. “Bueno, llego el día. Hoy tomé la decisión de dejar el fútbol profesional. Después de 24 años de trayectoria, más de 570 partidos oficiales, 3 ascensos y 5 instituciones donde jugué: Temperley, Sarmiento de Junín, Platense, Aldosivi y UAI Urquiza”, inicia el texto que publicó en su Instagram.

“Quiero agradecer a mi familia por estar siempre conmigo en las buenas y las malas.

A todos los jugadores, técnicos, profesores, dirigentes, e hinchas. Que me hicieron crecer como personal y deportista”, continúa.

Además recordó: “Pude conocer y jugar en casi todos las canchas de la Argentina y viví cosas que no había soñado. Pase muy buenos momentos y fui muy criticado pero todo eso me hizo crecer más. Pude lograr que la gente haga una bandera y se tatuen mi nombre”.

Y cerró: “Y me pude retirar con 41 años jugando en el club que me formó desde los 8 años. Hoy no me reprochó nada porque siempre di más de lo que pude dar. Pero quedar y ser parte de la historia del fútbol argentino es más de lo que imaginaba. Me despido con la frente en alto y orgulloso de mi. Adiós!”.

Entre los comentarios aparecían decenas de saludos de futbolistas y compañeros de vestuario a lo largo de su carrera.