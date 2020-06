Escrito y dirigido por Derek Wayne Johnson y con la voz del propio Sylvester Stallone, el film muestra el detrás de escena del exitoso film estrenado en 1976.

Sylvester Stallone dará su voz al documental "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic", escrito y dirigido por Derek Wayne Johnson, que apunta a dar cuenta de lo que sucedía detrás de escena de la película de culto de 1976.

Las escenas también harán un análisis sobre el personaje del boxeador ítalo-americano que hizo historia en el cine mundial y que se transformó en un clásico.

“Rocky” fue interpretada por un joven y por esos días desconocido Stallone, quien además escribió el guión, en apenas tres días.

La película fue rodada en apenas 28 días, y tuvo un presupuesto modesto, de 1,1 millones de dólares, apenas una monedas comparado con el éxito que tendría la franquicia en los años siguientes.

Dirigida por John G. Avildsen, se convirtió en un fenómeno de taquilla y desde entonces se realizaron siete secuelas, la más reciente "Creed II", de 2018, con Michael B. Jordan.

El documental "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic" saldrá por las plataformas digitales iTunes/AppleTV y Amazon el próximo martes de junio.