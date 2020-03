El Pepe charló con los hinchas a través de Instagram Live. Recordó el título en cancha de Boca como el despegue personal y del club. Y enalteció la figura de Ramón Cabrero.

Mientras la pelota descansa, los jugadores entrenan por su cuenta, extrañando el día a día con sus compañeros. Los hinchas, en cambio, añoran volver a la tribuna, a alentar a su equipo. Por estos tiempos, para no perder el idilio con los simpatizantes, las redes sociales se han convertido en una herramienta tan indispensable como necesaria.

Los clubes han puesto de moda el Instagram Live, ahí donde los jugadores charlan con la gente, de la actualidad y también del pasado. En Lanús, fue el turno de José Sand.

"El momento más especial en Lanús fue en 2007, el despegue mío y del club, que empezó a crecer mucho desde ese título con Ramón (Cabrero). En lo personal, ese campeonato me hizo crecer como jugador", rememoró Pepe de lo que fue el primer título local, en una temporada que lo tuvo como goleador del equipo con 15 gritos, el más especial en La Bombonera por la última fecha en el 1-1 de la consagración frente a Boca.

También le dedicó unas palabras al DT de aquella gesta inolvidable: "Ramón Cabrero es todo para mí. Me hizo crecer mucho como jugador y como persona. Siempre me dio méritos que otros técnicos no reconocían. Lo voy a recordar eternamente con cariño".

"La gente de Lanús siempre va a estar en mi corazón. No me voy a olvidar nunca del recibimiento el día que volví. Fue un momento hermoso", acotó luego de haber limado asperezas con el presidente Nicolás Russo cuando regresó desde Deportivo Cali.

En ese sentido, el correntino que pasó por muchos clubes, dijo que lo que vive en el Granate no le pasó en otras etapas de su carrera defendiendo otros colores: "En ningún lado me dieron el cariño que me brindó el hincha de Lanús. Siempre quise quedar en la historia del club, es una alegría enorme que me recuerden por mis goles y todo lo que di por esta camiseta". El de Bella Vista lleva 127 goles y es el máximo anotador del club.

El Pepe recordó dos partidos que lo marcaron. Y ambos fueron frente a River, el club de sus orígenes: Supercopa Argentina 2017, donde cerró el 3-0 en La Plata para un nuevo título y el partido de semifinales de la Copa Libertadores en cancha de Lanús, después de levantar un global parcial de 3-0. Allí marcó dos tantos, el descuento y empate parcial en dos goles.

Para finalizar, llevó un mensaje de tranquilidad: "Estén tranquilos que esto del Covid 19 va a pasar y pronto vamos a estar todos juntos en la cancha viendo a Lanús".