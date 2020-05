El experimentado delantero del Milrayitas se refirió a todos aquellos compañeros a los que se les vence el contrato y se quedarán sin trabajo. Y sostuvo que lo que está peleando cada club, en relación a los deportivo, queda en segundo plano.

Por trayectoria, por experiencia, por haber jugado en ocho clubes del ascenso argentino a lo largo de su vasta carrera, Luis Salmerón se ha convertido en un referente para los medios periodísticos que buscan en la palabra de los protagonistas pintar la situación de los jugadores de las categorías inferiores a la Primera División.

El delantero que llegó a comienzos de año a Los Andes procedente desde Tristán Suárez se abrió al diálogo con Sportia y fijó su postura acerca de las dificultades que atraviesa el fútbol, especialmente el ascenso, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

"La verdad es que estamos en una situación inédita. Hemos pasado muchas situaciones que no han estado buenas pero siempre el fútbol estuvo activo y nos defendíamos jugando al fútbol. Ahora estamos encerrados y con la incertidumbre de cuándo vamos a salir a jugar", confió el cordobés que todavía tiene mucho para brindarle al Milrayitas.

A modo personal, el delantero de 38 años se refirió al tema de los salarios y contó: "Estamos hablando continuamente, tengo muchos conocidos en otros clubes y otras categorías. La mayor preocupación es qué va pasar después de junio porque se terminan muchos contratos y muchos compañeros se quedarían sin trabajo. Lo que cada club está peleando creo que queda en segundo plano".

Cabe destacar, que en el caso de Los Andes, el presidente Víctor Grosi, y el plantel profesional de fútbol alcanzaron un acuerdo en donde se garantizó la estabilidad laboral de todos los jugadores de la institución, en línea con la propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino, que incluye el respeto de la totalidad de los contratos vigentes y el pago de la deuda acumulada además de los meses venideros.

El Milrayitas está clasificado a un hipotético Reducido para el ascenso de categoría en materia futbolística, pero la realidad es cómo se afrontarán los meses sin actividad. "Creo que entiendo lo que quiso decir Carlos (Tevez) y jugadores de elite acá hay muy pocos. En el plantel de Los Andes no podemos estar hasta diciembre sin cobrar, se complica, hay familias atrás, es imposible", remarcó el jugador iniciado en Ferrocarril Oeste.

"Creo que no estamos para hacer política, si el gremio ayuda o no, me parece que lo más importante es que nuestros compañeros no se queden sin trabajo después del 30 de junio hasta diciembre."

También explicó como están llevando todo esto con la dirigencia del club y el gremio Futbolistas Argentinos Agremiados: "Se hablan muchas cosas, se leen muchas cosas. Estamos en conversación constante con la dirigencia, estamos poniendo todo de nuestro lado para llegar a un acuerdo. Con el gremio estamos en buena relación, no tengo nada que decir, creo que los jugadores tenemos que unirnos y más los pibes del ascenso para apoyar al gremio con sus ideas. Se hablan muchas cosas que no son ciertas".

Y para ser más explícito acotó: "Escuché que el gremio había tirado para atrás el tema de los contratos para diciembre y yo tengo entendido que no es así. Creo que no estamos para hacer política, si el gremio ayuda o no, me parece que lo más importante es que nuestros compañeros no se queden sin trabajo después del 30 de junio hasta diciembre, hasta el año que viene que empiecen los torneos. Después cada uno pelea por lo deportivo, pero me parece que lo principal es el trabajo de los colegas.