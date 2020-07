De los seis que arrancaron la temporada solo queda el goleador Tomás Molina, que todavía no confirmó su continuidad. Para hablar de posibles refuerzos, el club espera tener un panorama certero desde la AFA acerca de cómo se definirá la Primera Nacional.

Brown de Adrogué busca llegar a un acuerdo de extensión de contratos con los pocos jugadores que quedaron a la espera de una solución luego del 30 de junio, fecha en la que se venció la mayoría de los vínculos contractuales con los clubes.

Once futbolistas se alejaron del Tricolor, puesto que todavía no está definido el futuro de Brian Gómez. Entre las partes hay intenciones de que siga. Uno de los puestos con mayor sangría se produjo en la faz ofensiva. De los seis delanteros que comenzaron la temporada apenas queda uno: Tomás Molina, que escucha ofertas del exterior.

Al término de la primera rueda, Gastón Grecco dejó la práctica activa del fútbol para pasar a ser el Coordinador de las Divisiones Juveniles. Y tras la suspensión de los torneos en el fútbol argentino como consecuencia del Covid-19, no se les renovó a Cristian Amarilla (se incorporó en enero), Felipe Cadenazzi, Mauricio Carrasco y Matías Linas.

¿Hay novedades en cuánto a refuerzos? Seguro es que la dirigencia tiene los pedidos del entrenador, pero el club tomó una posición: no reforzar el plantel hasta que la AFA se expida sobre cuándo y cómo se continuará con la temporada. Si se juegan las nueve fechas es un panorama y si es solo el Reducido otro bien distinto, porque Brown está afuera.

Pero así como los que se van ya van consiguiendo trabajo en otros lados, la intención de retener a Molina es clave. “Todavía no renové en Brown porque estoy abierto a nuevas ofertas. No me quiero apurar en ese tema. Pablo (Vico) me manifestó que quería que me quede, le dije que estaba muy cómodo pero que si había una oferta importante la iba a aprovechar. Si la oferta es de un club similar, no me voy a ir”, sostuvo el ex Almirante Brown, goleador del equipo de Adrogué con cinco conquistas en la temporada.

Mientras resuelve esta situación, el que retorna al club es Francisco Gil (20 años), que estuvo a préstamo en Dock Sud. El joven hizo su debut a los 17 años con la camiseta Tricolor, un 8 de julio de 2017, en la goleada de Brown en el Arandilla a Ferro por 5-1.

En tanto, Felipe Cadenazzi acaba de incorporarse a Alvarado de Mar del Plata. Sus números en Adrogué fueron estos: titular en seis partidos, en ocho ingresó desde el banco, dos veces no fue recambio y en cinco no fue convocado. Convirtió dos goles: All Boys (2-1) e Instituto de Córdoba (1-1) y Joaquín Papaleo de Ramón Santamarina de Tandil le atajó un penal en el 0-0 como local. Por su parte, Mauricio Carrasco es sondeado por Estudiantes de Buenos Aires. Ambos clubes son de la Primera Nacional y comparten la Zona A.