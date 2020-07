El dirigente afista y presidente de Lanús fue duro con la Conmebol y afirmó que antes del reinicio de la Libertadores debería comenzar la competencia casera. Además, explicó que todavía no se aprobó ningún torneo y lo que e filtró es solamente un borrador.

El secretario ejecutivo de AFA y presidente de Lanús, Nicolás Russo, advirtió que "no se puede empezar la Copa Libertadores el 15 de septiembre", tal como lo estipuló la Conmebol en medio de la pandemia que atraviesa con intensidad a los países de Sudamérica, y apreció que "antes tendría que empezar la competencia local en Argentina".

"No podemos esperar más para volver a los entrenamientos, porque si un jugador sale a correr a un parque o a una cancha de papi fútbol, ¿qué se le puede decir?", argumentó Russo respecto de la urgencia de futbolistas y clubes por retomar las actividades. Y agregó: "No creo que pase de la semana que viene el inicio de los entrenamientos".

"La Conmebol puso unas fechas para arrancar y presionar, pero yo estoy convencido que no se puede empezar la Libertadores y las competiciones internacionales el 15 de septiembre, sino que deberíamos comenzar primero con el fútbol local", indicó a radio Continental.

Russo, que en su momento cuestionó al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, porque reclamó mayor "movilidad" a la dirigencia de AFA para encarar la conformación de los protocolos sanitarios en pos de acelerar el regreso de la actividad futbolística, ahora se manifiesta casi en consonancia con él. "Los clubes no resisten más, aunque el hecho de que arranque el fútbol no garantiza nada. En principio, la reunión entre el ministro de Salud, Ginés González García, y el presidente de AFA, Claudio Tapia no debería pasar del jueves próximo", estimó Russo respecto de ese encuentro que ya fue postergado dos veces.

"Personalmente, creo que los tiempos que maneja el Gobierno y el Ministerio de Salud fueron los correctos, pero llega un momento en el que tenemos que arrancar, porque si esperamos la vacuna contra el Coronavirus, hasta junio de 2021 no empezamos nada", expresó. "Después, cómo será el próximo torneo, se verá, porque todavía no hubo una reunión entre los 24 clubes, y si se filtró algo, es solamente un borrador. Y respecto de esa modalidad de campeonatos, es difícil conformar a todos, como por ejemplo la supresión de los descensos, que era la única manera de acomodar los presupuestos", afirmó.

Además, el titular del club Granate señaló que "los clubes no aprobamos ningún torneo. Lo que si, hay un OK de parte de Agremiados que no va a haber vacaciones para los jugadores, si tenemos que hacerlo hasta diciembre/enero lo vamos a hacer".