El presidente de Lanús cargó contra el técnico de River luego de las críticas a la conducción de la AFA. “Gallardo no pensaba lo mismo cuando decidió no presentarse a jugar”, recordó.

Nicolás Russo, presidente de Lanús y habitual portavoz de la AFA, se hizo cargo de las declaraciones de Marcelo Gallardo contra la conducción del fútbol argentino y lo cuestionó con dureza por su cambio de postura durante la cuarentena.

El DT del Millonario, visiblemente molesto con el tiempo que llevan los futbolistas sin entrenar, había dicho unas horas atrás que “el fútbol argentino va a ir en decadencia”. “Con el campeonato tomaron decisiones aceleradas Han decidido ejecutarlas y a partir de ahí dijeron 'vamos a ver qué pasa'. ¿Cómo 'ver qué pasa'? Realmente estoy preocupado por lo que va a ser el fútbol argentino”, había señalado.

Y también había cuestionado la quita de los descensos. “¿A cuántos podés ayudar con eso? No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar a los clubes más necesitados y me parece perfecto, es algo lógico y coherente, pero no me parece bien devaluar nuestro campeonato que ya viene siendo devaluado desde el momento en que no se respeta un formato cinco años seguidos”.

Rápidamente, el titular del Granate se puso el tema al hombro y resaltó que el técnico de River “cambió su forma de pensar” ya que “cuando había diez infectados de Coronavirus en el país -a principios de marzo- decidió no presentarse a jugar”, en referencia al partido ante Atlético Tucumán correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga, el cual se suspendió.

“En ese momento también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta, que para mí no correspondía”, señaló Russo, en referencia al reclamo de Gallardo de poder volver a los entrenamientos con un protocolo similar al que utilizan otro tipo de empleos.

“Ellos entendían que debían priorizar la salud pese a que todo el mundo estaba trabajando con normalidad. Ahora veo que la salud ya no tiene la misma prioridad”, apuntó Russo, quien también reconoció el peso específico que tienen opiniones como la del Muñeco. “Claramente, Gallardo es un actor importante del fútbol y está bien que opine. Lo peor que nos puede pasar es no escucharnos y siempre es bueno escuchar ideas”, indicó.

Curiosamente no es la primera vez que Russo y Gallardo intercambian opiniones fuertes. En 2017, cuando Lanús dejó afuera a River de la Copa Libertadores, el presidente Granate había mandado a los futbolistas Millonarios “a llorar a la iglesia” por las quejas arbitrales. El Muñeco, en conferencia de prensa, también había hecho referencia a ese dicho. “¿El presidente de Lanús dijo eso? Debería estar un poco más por encima de eso. Tenemos lo que nos merecemos”, consideró.