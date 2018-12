El ídolo xeneize habló sobre la final perdida ante River en el Santiago Bernabéu y remarcó estar “agradecido” a los jugadores porque llevaron al club al partido definitorio.

El exfutbolista Juan Román Riquelme, emblema e ídolo de Boca, se mostró “agradecido” al equipo, al club y a los dirigentes por haber llegado a la final de la Copa Libertadores y aseguró que “los hinchas tienen que estar con la frente alta” a pesar de la derrota por 3-1 ante River en el partido decisivo.

“Hay que estar agradecido que fueron dos equipos argentinos que pusieron al fútbol argentino en lo más alto. Los hinchas de Boca tienen que estar con la frente alta”, afirmó en declaraciones a Fox Sports. Y en esa línea, agregó: “Soy agradecido a este equipo, a este club y a los dirigentes que lo llevaron a la final. El único partido que podés perder, es el último. La gente debe estar orgullosa de estos colores y ser hincha de este club”.

Además, en su análisis del partido, negó que River haya sido superior a Boca en la final de la Copa Libertadores. “Nuestro equipo ha competido al máximo, el partido iba a los penales si no expulsaban a Wilmar Barrios. No nos bailaron, no nos ganó Guardiola. Fue un partido parejo”, aseveró.

“Boca ganaba y nuestro arquero no tapó una pelota, eso quiere decir que el equipo mejoró. Después apareció ´Nacho´ Fernández que es de una categoría superior, hizo una jugada digna de alguien diferente para empatar el partido”, continuó.

Al margen de esto, también se mostró “amargado” porque Boca no logró ganar la Copa Libertadores y señaló que no lo consiguió “porque defendió mal”. “Si en una final te hacen 4 o 5 goles, defendiste mal. Es difícil ganar una final de Copa cuando te hacen cinco goles. Estoy un poco amargado porque no es lindo perder, pero es un deporte y hay que mirar para adelante”, comentó.