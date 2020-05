Los vecinos salieron a defender a una señora que en plena pandemia y pese a haber sido advertida por la Policía volvió con su mercadería y fue obligada a suspender la venta.

Una mujer que había sido advertida por la Policía que no podía vender flores en plena pandemia fue rodeada por los efectivos que la obligaron a que suspenda su trabajo en el centro de la localidad de Monte Grande.

El problema fue la forma en que fue desplazada del lugar por lo que los vecinos comenzaron a filmar el momento que más tarde se viralizó en las redes sociales.

Una gran cantidad de personas, quienes en su mayoría se encontraban haciendo trámites o compras esenciales en plena pandemia de Covid-19, arengó a los agentes a dejar en paz a la señora generando olas de apoyo y rechazo por la situación.

Según, el relato de los que estuvieron allí, la señora ya había sido abordada por numerosos agentes durante la semana, y hasta hubo intención de retirarla de su lugar de venta ubicado en Alem e Hipólito Irigoyen en varias oportunidades por lo que se generó una suerte de forcejeo.

Tanto entre las personas que estuvieron presenciando el momento del levantamiento del puesto como en los usuarios de redes sociales esas imágenes generaron bronca e indignación.

Muchos destacaron la necesidad de trabajo de la señora, "cuya labor no genera riesgos" en cuanto a Coronavirus se refiera, pero también hubo quienes no dudaron en atacarla por "no cumplir con la cuarentena".

La situación se viralizó primero en Facebook por la usuaria Ivon Torres quien posteó las imágenes y despertó aún más opiniones encontradas.

Algunas personas afirmaron que a la florista de Monte Grande "le torcieron un brazo y los mismos policías la llevaron al traumatólogo al Hospital Santamarina".

