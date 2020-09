Christophe Krywonis decidió no ser parte del jurado de “Masterchef Celebrity” y dio sus motivos para dejar un ciclo donde ya había participado en las ediciones anteriores.

"No llegamos a un acuerdo pero no me refiero a lo económico porque eso estaba resuleto. El tema fue que hubo otras cosas que no vienen al caso y trabaron todo. No voy a estar pero no es la muerte de nadie", explicó el francés.

Su lugar lo ocupará Damián Betular, que viene de ser jurado en “Bake Off Argentina”, donde tuvo a Christophe de compañero.

El ciclo será conducido por Santiago del Moro y se espera que se estrene en la pantalla de Telefe a fin de este mes.