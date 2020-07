Connie Ansaldi compartió una serie de fotos de su infancia y de su adolescencia y se la ve muy distinta a como luce hoy día, a sus 46 años.

“De bebé tenía rulos y el pelo cortito, ¡parecía un varón! Encima mis papás no me quisieron poner aritos porque les parecía muy violento pinchar a una beba, así que recién a los 12 años tuve que ir a hacerme el agujerito por mi propia cuenta. Encima como nunca me vestían de rosa, la gente les decía: ´¡Qué lindo el nene!´”, le contó a Pronto.

Nacida como Claudia Constanza Ansaldi, es mama de Vincent, tiene un largo recorrido en los medios, en especial como panelista, y también una fuerte presencia en las redes sociales.