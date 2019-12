Luisana Lopilato pasará las Fiestas en Canadá, donde reside junto a su familia, y se animó a un look bien navideño, posando junto a sus ornamentos.

La actriz se puso una remera con un estampado de duende navideño y la compartió en las redes sociales.

“Me siento tan bendecida de la familia que me tocó, mis cuñadas me cuidan y me hacen sentir especial todos los días. Ellas son mis hermanas, aunque no tengamos la misma sangre! #fashionista”, escribió junto a la simpática foto.