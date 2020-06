“Hoy me levanté más arriba que nunca, me saqué las pantuflas y me produje toda“, escribió Luisana Lopilato junto a la foto, en la que aparece posando al sol de la primavera canadiense.

La actriz lució en la imagen un corpiño animal print y short negro, un modelo que resalta toda su belleza.

Su enorme legión de fans aprobó este look y no paró de recibir comentarios elogiosos. ¿Te gusta la pilcha de Luisana?