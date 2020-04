Flavia Palmiero lo hizo otra vez y compartió en las redes sociales un look muy elegante y que le valió varios pirotos.

En la foto, la exconductora infantil lució un body negro con un importante escote muy bajo, posando dentro de su lujosa casa, en el paquete Barrio Parque.

“Hace tanto q no me visto así !! Q quería probar los nuevos looks de invierno. les gusta?”, escribió Flavia y rápidamente fue obteniendo las respuestas.