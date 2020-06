Sergio Gianturco, vicepresidente de Temperley, Ezequiel Cacece, capitán de Talleres, y Nahuel Benavente, referente de San Martín, dieron su postura sobre esta posibilidad que analiza la casa madre del fútbol argentino.

Jugadores y dirigentes de los clubes de la región ven como “positiva” la posibilidad que analiza la Asociación del Fútbol Argentino de hacerse cargo de los contratos de los futbolistas que quedarán libres el 30 de junio en todas las categorías, incluidas las de fútbol femenino, en medio de este contexto por la pandemia del Coronavirus.

Esta medida tiene como objetivo abonar hasta diciembre el salario básico, vital y móvil correspondiente a cada categoría, de acuerdo con una propuesta que ya está en las oficinas de la calle Viamonte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que restaría acordar con el gremio que los nuclea.

En caso de que esta propuesta se confirme en las próximas horas, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia se hará cargo de los salarios de los jugadores que quedarán libres. Y en números concretos, sería así: 34.500 pesos para los jugadores de la Primera División, 28.000 para los de la Primera Nacional, 23.000 para los de la Primera B y Federal A, y 20.000 para los de la Primera C y fútbol femenino.

En este contexto, el vicepresidente de Temperley, Sergio Gianturco, señaló que será “bienvenido” si la AFA aprueba esta medida en medio de la pandemia de la Coronavirus, ya que será “muy importante” para todos los clubes. “Hoy la situación está muy difícil y toda la ayuda para hacer frente a estos tiempos difíciles debe ser celebradas”, remarcó el dirigente en diálogo con Diario La Unión.

El que también dio su postura a este medio fue el arquero de Talleres de Escalada Ezequiel Cacace, capitán y máximo referente del Tallarín, que coincidió con Gianturco en que es algo “positivo” para los futbolistas, aunque marcó que además se tienen que definir otras cuestiones, como la reanudación de los torneos y qué se jugará la última parte del año.

“Por una parte es bueno porque garantiza hasta diciembre un ingreso mínimo, algo que estábamos esperando todos. Creo es un aliciente para lo que puede llegar a venir, más allá de que no conozco los pormenores”, destacó el ex Vélez.

Sin embargo, también marcó aspectos negativos. “Todavía siguen faltando muchas cosas, tendríamos que saber qué se va a jugar y si debe empezar a proyectar hacia un futuro. Hoy no veo que eso se esté haciendo. Si bien soy consciente hay que esperar por el tema de la pandemia, considero que hay que empezar a planificar protocolos y formas de torneos para la última parte del año”, subrayó.

Nahuel Benavente, defensor de San Martín de Burzaco, también opinó al respecto en relación a los jugadores de la Primera C y compartió las posturas de Gianturco y Cacace, al señalar que “de todo lo que se habló, esto es lo más lógico” porque “muchos futbolistas se quedarán sin trabajo” sin no hay competencia en la última parte del año. “Si bien no se asemeja a lo que uno jugador gana, no deja de ser una manera de ayudar. Y personalmente lo veo muy bien. Si se toma esa medida, creo que será muy importante”, remarcó el marcador central San Martín, que el 30 de junio termina su contrato con el club de Burzaco y deberá definir su futuro.