Corrieron rumores sobre una mala onda imperante entre Carolina Ardohian y Florencia Peña, luego que esta última se bajara del jurado del “Bailando”.

“Te extraño”, escribió Pampita en una imagen de ambas que compartió en las redes sociales confirmando que entre ellas está todo bien.

Por el momento el “Bailando” no tiene fecha de salida al aire y quizá el certamen no se realice este año. Pampita seguirá en el jurado, mientras que por ahora no se confirmó quien reemplazara a Flor, a pesar de que corrieron varios nombres.