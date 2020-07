En “Nosotros a la Mañana” se armó un debate sobre los besos y Nicole Neumann dejó en claro los que no le apetecen para nada. “Me gusta el buen besador, el beso es un montón", aclaró de entrada.

"El beso es todo, es la puerta abierta o cerrada para cualquier otra cosa", dijo también.

"¿Padeciste alguna vez un beso helicóptero?", le preguntó Agustina Kämpfer, haciendo la mímica con el dedo con el movimiento de la lengua.

"Ay, no, me muero, es desagradable. Como el beso sopapa, también, no, un espanto", aseguró la blonda modelo.