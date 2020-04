A nivel nacional, la Cámara de Distribuidores de Tabacos ya le ha solicitado la excepción de la cuarentena al Gobierno, pero no han tenido respuestas.

Desde que se declaró la cuarentena, las tabacaleras dejaron de funcionar. En estos 30 días se liquidó casi todo el stock, y las principales marcas ya no se encuentran en los kioskos. En Esteban Echeverría, el panorama se muestra complicado para fumadores y comerciantes.

"La escasez de cigarrillos va a ser total hasta que no se decrete la actividad como esencial", explicó el presidente del Centro de Almaceneros de Esteban Echeverría, Pedro Dalmau. A nivel nacional, la Cámara de Distribuidores de Tabacos ya le ha solicitado la excepción de la cuarentena al Gobierno, pero no han tenido respuestas.

En cuanto a la situación local, el comienzo de esta semana ha marcado un momento bisagra: "Hoy ya estamos en cero. Nos queda una sola empresa que está entregando, y te dan poco y lo que quieren, no lo que el comerciante le pide", contó Dalmau. Esta única firma que vende los pocos cigarrillos que quedan es la British American Tobacco.

Esta tabacalera, cuya planta está en el partido de Pilar, provee las marcas Camel, Lucky Strike y Parisienne, entre otras. En nuestra ciudad representa poco más del 10% de los atados que se venden en los comercios.

La tabacalera que controla prácticamente todo el mercado en la zona es Massalin Particulares, ya no entrega ninguna marca de cigarrillos. "Tiene los que más se venden, Philip Morris y Marlboro. Directamente ya no le entregan mercadería a la distribuidora y por ende no llega a los comercios", explicó Dalmau. Estas dos marcas desaparecieron de los mostradores.

A diferencia de lo previsto por entidades comerciales nacionales, el presidente del Centro de Almaceneros local explicó por qué este fenómeno no representa un riesgo de quiebra o cierre para los comerciantes echeverrianos: "El cigarrillo nunca dio una gran ganancia, es un margen muy chico pero la venta atrae clientes, que generalmente con el atado se llevan otra cosa, como puede ser un paquete de pastillas; es lo mismo que pasa con la carga de la SUBE".