El club de Banfield, junto a Villegas y Olimpia, organizan hoy desde las 18 una jornada llena de sorpresas para celebrar junto a los más pequeños. Es a través de Zoom y se transmitirá en vivo por YouTube.

Defensores de Banfield, Unión Villegas de Remedios de Escalada y Olimpia de Lomas de Zamora se juntan para celebrar el Día de la Niñez, en una jornada que no tendrá el habitual festejo de cada año, pero en el que sobrarán juegos y muchas sorpresas.

"Nos vamos a conectar a las 18 horas a través de la plataforma Zoom. Les enviamos a los padres por medio del grupo de WhatsApp el link para que se sumen y esa transmisión va a ser en vivo a través de You Tube (canal Defensores de Banfield). Vamos a tener sorpresas, van a haber juegos y también bailes. A los papás les pedimos materiales de los que tienen en cualquier casa para llevar a cabo una de las sorpresas que tenemos para los chicos. A la vez sumamos lo que es una campaña solidaria con distintos puntos de entrega de juguetes y golosinas, para ser donados a un Club Social y Deportivo en Ingeniero Budge que se llama Jade y también nos sumamos a la Olla Popular de la Parroquia que se encuentra en Remedios de Escalada", comentó a La Unión Soledad Tornero, del Defe.

En sí, lo principal es la unión de estos clubes clubes de la región para que un día tan especial para los niños no quede sin festejos por la pandemia del Coronavirus. "A pesar de lo que gente no sale mucho de su casa, hemos recaudado cosas. Aparte soy docente en Ingeniero Budge y con otras compañeros lo sumamos con el apoyo de Vóley femenino y ahí pude sumar entre otras cosas ropa, juguetes, golosinas, que fueron retiradas para que no tengamos que trasladarnos", explicó una de las encargadas del evento.

"Yo me sumé a este proyecto. Soy mamá de una de las jugadoras de Vóley Sub-14. Mi nena pasó por distintos deportes y va al club desde lo cinco años. Me crié ahí, mis hermanas jugaban al básquet. El Defe es familia, estoy a tres cuadras. Da bronca tener que estar así en estos momentos, pero como mamá me sumé a este proyecto y es como que despertaron otra pasión que por ahí tenia oculta", enfatizó de este nuevo rol en su vida.

Gracias a este festejo, llevarán una sonrisa y una alegría a muchos chicos de la región, entrando a sus hogares por medio virtual. "La movida de ayudar me la inculcó mi familia, Siempre colaboramos para entidades o incluso fuimos familia de tránsito en el Hogar Pereyra. Siempre fui solidaria y empática. Trabajar en una comunidad vulnerable también me lleva a querer hacer más y seguir adelante, de ayudar a los demás, de tejer redes, de unir lazos. Quién me necesite o apoye campañas solidarias me tendrán al pie del cañón".