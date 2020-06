La modelo y esposa de Martín Insaurralde dio su versión de los motivos y también habló del tema el profesional de la Salud Jorge Tartaglione.

Luego de que Martín anunciara que le había dado positivo el test de Coronavirus, las miradas se posaran en su esposa, la modelo Jésica Cirio, quien se realizó el hisopado a pesar de que no presentaba síntomas. Y, contra lo que cualquiera podría haber esperado, le dio negativo. Luego, mediante una transmisión desde su casa –donde permanece aislada junto a su hija Chloé- la esposa de Insaurralde habló con la Peña de Morfi, y detalló: "Tuve mucho contacto con él. Dormimos juntos y todo".

Más tarde, fue el doctor Jorge Tartaglione quien explicó los motivos de su inmunidad. “Hay personas que están en contacto muy estrecho y no terminan contagiadas. Es un tema inmunitario, puede ser por la carga viral. Ella puede dar positivo después, por eso tiene que estar en cuarentena. Todo contacto estrecho tiene que aislarse", explicó aunque desmitificó: "No se puede saber si ella tiene más o menos inmunidad. No tiene relación que ella haga actividad física”.

En diálogo con Gerardo Rozín y sus compañeros de Telefé, Jesica describió además cómo fueron los primeros síntomas de Martín. “Martín tiene asma crónico, así que en esta época del año siempre tiene esos episodios. El miércoles a la noche me dijo que sentía mal y que se iba a acostar. Yo le llevé un té y hablamos que era por la época del año, que en otras ocasiones había sido peor. Le hice masajes en la espalda con crema de eucalipto a ver si eso lo ayudaba, tiré aerosol de eucalipto también”, describió.

Y luego, manifestando las acciones con las que mantuvo un contacto estrecho con su esposo, agregó: “Cenamos y nos dormimos temprano. Él pasó mal la noche, tenía fiebre. Poquito, pero tenía fiebre. Ahí le sugerí que se hiciera el test, pero jamás me imaginé que fuera a dar positivo. Tuve mucho contacto con él, dormimos juntos y todo”.

“Cenamos y nos dormimos temprano. Él pasó mal la noche, tenía fiebre", contó Jesica.

La inquietud por conocer por qué Jesica no se contagió a pesar de haber dormido con su esposo surgieron porque hubo dos secretarios y algunos colaboradores de Insaurralde que sí tuvieron un resultado positivo. “No hay evidencia científica de que los suplementos prevengan estas cosas. Ella es una tremenda deportista y eso es importante, pero no hay evidencia científica que pruebe que es inmune a estas cosas”, agregó el profesional de la salud.

Sin embargo, Jésica elaboró su propia versión. “Es mi opinión, el médico puede decir lo contrario pero yo creo que sí tiene que ver que uno lleve una vida saludable, que se mueva, que tome suplementos, yo tomo muchos suplementos como me aconsejan mis médicos. Tomo minerales. Puede que sea positivo o no pero creo que todo lo que podamos hacer para colaborar con esto ayuda”, agregó luego de las declaraciones de Tartaglione.