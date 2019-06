La cantautora llega este viernes a El Padilla para mostrar los temas de “Polvo”, su nuevo disco, y de sus trabajos anteriores, a solas con guitarra.

Paula Maffia llega este viernes a El Padilla de Temperley para mostrar las canciones de “Polvo”, su nuevo disco, y también para revisitar otros tramos de su obra como solista en un show que la tendrá sola con guitarra sobre el escenario.

“Voy a tocar con la guitarra, pero el fuego no me lo quito, me incendio. Va a ser un show muy rockero, muy salvaje, no va a ser algo de fogón, va a ser un show intranquilo”, adelanta.



En esta presentación, y tal como es su propio estilo, no va a segmentar los temas nuevos con los que ya tiene más recorrido.

“No divido mi obra como capítulos separados. El origen de mis canciones es el mismo, parten de mi intimidad y no los barajo como una idea nueva. Mis temas son un gran relato, los temas nuevos, los viejos y los inéditos dialogan entre sí”, le comenta Paula a La Unión.

“Polvo” es el continuador de “Ojos que ladran”, su primer opus en solitario, que fue lanzado en medio de otros proyectos grupales.

“El álbum anterior fue un disco culposo, lo hice en medio del proyecto de La Cosa Mostra y de Las Taradas, fue un capricho que quería hacer. Tenía temas acumulados que no iban con el estilo de los otros proyectos y decidí liberar a esas criaturas. Este disco es una reafirmación de que soy una autora solista”, explica.

Las Taradas hacen un parate. Nacida en Buenos Aires en 1983, Paula Maffia se dedica hace más de 15 años a la música como cantautora e instrumentista. Además de presentarse como solista, ya sea a solas con su guitarra o con su power trío Paula Maffía & Sons junto a Nahuel Briones y Lucy Patané.

Además de haber girado por varias ciudades del país, también pasó por Uruguay, Perú y Brasil en 2013 y en 2017 recorrió exitosamente con su música 15 ciudades Europeas. Sus proyectos se caracterizan por fusionarse y colaborar con otras disciplinas, como el teatro, la poesía y la performance.

Es miembro fundador de la petit orquesta de rock La Cosa Mostra y del ensamble de señoritas Las Taradas, una formación que recorre ritmos de los ’20, ’30 y ’40, tomando elementos del boleros, la cumbia y hasta del cuarteto.

“Después de nueve años de trabajo indestructible, nos tomamos una pausa con Las Taradas. Todas estamos alrededor de los 30 años y paramos por proyectos personales y por cuestiones de maternidad”, adelanta.

Esta orquestina de señoritas surgió con la intención de hacer música “tarada” y se fue transformando en una banda convocante. “Es algo que te excede, al grupo lo creamos como algo en broma”, cierra Paula.

MÁS INFO. Paula Maffia, este viernes a las 22 en El Padilla -Meeks 1058-.

Artistas invitados: Dat García y Caro Restuccia. Entradas, $200.