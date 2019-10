El Tricolor no puede torcer la racha de local, donde lleva seis partidos sin victorias. Igualó 1-1 con Sarmiento, líder de la Zona B. Goles de Tomás Molina y Pablo Magnín, de penal.

Brown de Adrogué y Sarmiento igualaron 1-1 en el estadio Lorenzo Arandilla por la novena fecha de la Zona B del Torneo de Primera Nacional. El local perdió la chance conseguir su primer triunfo como local, bajar al puntero y posicionarse mejor en la tabla.

Pablo Vico tomó recaudos sabiendo que enfrentaba a un rival de riesgo. Prescindió de jugar con dos delanteros, adelantó a Alberto Stegman por la zona izquierda del mediocampo y colocó a Guillermo Sotelo como marcador de punta por ese sector. Así, Luciano Nieto tuvo más libertad por todo el frente de ataque para asistir a Tomás Molina.

El dueño de casa abrió el marcador casi desde los vestuarios. Córner de Enrique y anticipo de cabeza por parte de Molina para cambiarle el palo a Vicentini. Brown siguió como si nada, presionando, buscando por las bandas y cortando juego cuando perdía el balón.

Sarmiento de a poco fue asomando con Quiroga y las diagonales de Vismara en busca del hábil Magnín que obligaba a estar atentos a Bogino y Kippes. Cualquier duda podría ser peligrosa, como en ese pase de Magnín a Núñez que quedó cara a cara con Ríos, pero la definición por arriba del delantero se estrelló contra el travesaño.

El partido no se armaba, ninguno dominaba. No aparecían los que saben con la pelota y todo era chato. El Tricolor no pasaba sustos, hasta que Mariano González cobró una mano de Sotelo en el área (la pelota le rebotó cuando caía junto a Núñez) y Mangín en tiempo adicionado convirtió con remate al palo derecho de Ríos.

Arrancó el complemento con una buena llegada de Stegman cuyo centro bajo no pudo ser conectado por Nieto. Pero Brown no mantuvo ese ímpetu que mostró desde el reinicio y rápidamente los de Junín lograron equilibrar el juego, aunque sin chances ofensivas.

Y al local también le costó hilvanar jugadas colectivas, por más que Nieto tuviera voluntad en cada arranque. Entonces, un error podría modificar el resultado. Casi lo aprovecha Molina luego de un pase de Stegman, pero su remate se fue alto sobre el primer palo.

En los últimos 15 minutos, Vico volvió a las fuentes: metió a Linas para asociarse con Molina, sacó a Sotelo y mandó atrás a Stegman. Del otro lado, Delfino también movió con Castelli por Vismara, dejando a Quiroga junto a Vázquez para la contención.

Los cambios no dieron resultados. Se arriesgó poco y el empate le cayó mejor a Sarmiento que mantuvo el invicto y la punta. Para Brown no fue bueno, el penal cuando se moría el primer tiempo lo desacomodó, después no tuvo sorpresa para ganarlo y sigue sin poder darle una alegría a sus hinchas en el Lorenzo Arandilla.

La síntesis

C.A. Brown: Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Bogino, Ariel Kippes y Guillermo Sotelo; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Becker y Alberto Stegman; Luciano Nieto; Tomás Molina. DT: Pablo Vico.

Sarmiento: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fabio Vázquez y Sergio Quiroga; Fernando Núñez y Pablo Magnín. DT: Iván Delfino.

Goles PT: 3m. Tomás Molina (B) y 46m. Pablo Magnín (S), de penal. Cambios ST: 14m. Claudio Pombo por Núñez (S), 21m. Iván Silva por Becker (B), 29m. Matías Linas por Sotelo (B), 33m. Facundo Castelli por Vismara (S) y 36m. Elías Contreras por Enrique (B). Amonestados: Kippes y Bonacorso (B); Vázquez y Castelli (S). Expulsados: No hubo. Árbitro: Mariano González. Estadio: Lorenzo Arandilla.