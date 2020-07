El delantero salió a anunciar el nuevo material de su banda de rock y no dio indicios de su futuro futbolístico. En el club esperan una respuesta definitiva, mientras Huracán, a través de Alejandro Nadur e Israel Damonte sueñan con sumarlo al plantel del Globo.

Daniel Osvaldo fue noticia en los últimos días. Y lo sigue siendo. Aún no confirmó si seguirá ligado al fútbol, pero dio muestras que su camino podría volcarse definitivamente para el lado de la música. El futbolista comenzó el 1° de julio con los entrenamientos virtuales en Banfield, pero hace más de dos semanas que se alejó por completo de dicha rutina.

Mientras en el club los dirigentes dan por hecho su salida -tiene contrato hasta diciembre-, el jugador se comunicó con el entrenador Javier Sanguinetti y le habría pedido tiempo hasta este fin de semana para dar una respuesta. Osvaldo aprovechó las redes sociales de su banda Barrio Viejo para dar un anuncio. Pero muy lejos estuvo de lo que el ambiente futbolistico esperaba, ya que publicó un video en su cuenta de Instagram para anunciar la publicación de un nuevo material de la banda de rock que lidera.

En el Taladro no cayó bien su actitud de abandonar las prácticas y no contestar las llamadas. Hasta exigen, desde el cuerpo técnico, un pedido de disculpas con sus compañeros. A la expectativa de lo que suceda con su futuro está Huracán, interesado en sumarlo. El presiente Alejandro Nadur y el DT Israel Damonte lo quieren en el plantel.

"Cuando no se sabía si seguía en Banfield le escribí a Osvaldo, nunca me contestó, no pasa nada igual, obvio. Es un jugador espectacular, todavía es joven. Para venir a un club el futbolista tiene que tener ganas de estar", dijo Damonte a Puro Sentimiento Globo.

Además, el DT del Globo apuntó: "Yo digo que para querer volver a Huracán hay que tener ganas. Si Osvaldo tiene ganas de volver, yo me siento a tomar un café mañana, no tengo problema. Pero como digo, para volver él tiene que tener ganas".

Nadur fue otro de los protagonistas que antes de que Osvaldo le confirmara a Javier Sanguinetti que iba a ser parte del plantel a partir de julio, se había pronunciado a favor de contra con el Stone, iniciado en el club de Parque de los Patricios. "Me encantaría que Osvaldo termine su carrera en Huracán", había manifestado el dirigente del Globo. Y en las últimas horas dijo: "Si están las posibilidades, me encantaría tener a Osvaldo en Huracán".

También, se vinculó con un posible desembarco del exBoca en Talleres de Escalada, donde Osvaldo supo ponerse la camiseta pata jugar con el equipo Senior del club. Pero rápidamente el presidente de Alejandro Freije lo desmintió. "No hemos hablado con Daniel Osvaldo. No nos disgustaría, pero no está a nuestra altura y no es una posibilidad cierta hoy". Por lo pronto, Dani está más cerca de la guitarra de que patear otra vez la pelota.