Por el 9 de Julio, el club venderá comidas típicas y todo lo recaudado será destinado a solventar el costo de los servicios. “Cada vez que llega una boleta no la queremos ni abrir”, afirman.

Pese a estar a puertas cerradas, los clubes siguen recibiendo las facturas de los servicios y no tienen forma de generar los fondos para solventarlos. Ante esta situación, la Sociedad de Fomento puso manos a la obra y con motivo del 9 de julio venderán comidas típicas.

Este jueves, el club ofrecerá locro y empanadas de carne a precios accesible y todo lo recaudado será utilizado para pagar los servicios. “Hoy, sin actividad en el club, básicamente no entra dinero. Estamos abriendo únicamente para recibir las donaciones que trae la gente pero eso no se traduce en plata y es lo que estamos precisando para cubrir los costos operativos de tener el espacio”, contó Virginia, referente del espacio que funciona en Turdera.

Para muestra sobra un botón. Solo en concepto de luz, este mes les llegó una factura de 7 mil pesos que, como única medida, no serán abonados de inmediato. “Solo esa boleta ya se torna impagable y a medida que llegan no las queremos ni abrir. Con mi hijo Valentín tomamos las riendas para que este espacio no se cerrara sumando el taekwondo y otras actividades pero hoy por hoy es muy difícil. Seguimos por Zoom con las clases pero no se le cobra a la gente. No queremos tirar por la borda los dos años que llevamos de trabajo pero, así volviéramos a abrir en octubre, tenemos claro que arrancamos de cero y endeudados con los servicios”, lamentó.

Quienes deseen reservar su porción de locro por $250 o las empanadas de carne (desde $40 la unidad) comunicándose al 1538792039.

DONACIONES. Turdera Oeste también está funcionado como espacio de recolección de donaciones. En conjunto con el Municipio y con TAP (Taekwondo Asociación Provincial), llevan entregadas alrededor de 5 mil viandas a vecinos de Fiorito y Llavallol, entre otras localidades, además de decenas de prendas y calzado.