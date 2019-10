Este jueves marcharán al Ministerio de Desarrollo Social. Aseguran que no están llegando los alimentos a los comedores.

Organizaciones sociales volverán a marchar este jueves al Ministerio de Desarrollo Social para denunciar el incumplimiento de la ley de Emergencia Alimentaria por parte del Gobierno nacional.

Los manifestantes se concentrarán desde las 10 en la intersección de Independencia y 9 de Julio para luego dirigirse a la sede de la cartera que dirige Carolina Staney. La protesta será encabezada por el Polo Obrero y la facción de Barrios de Pie que lidera Silvia Saravia, quienes aseguran que el Gobierno "ni siquiera está cumpliendo con la ley votada en el Congreso porque no están llegando los alimentos a los comedores".

"Dicen que recién el 20% de la comida va a llegar en octubre y pasaría el otro 30% en noviembre o diciembre, lo cual nos parece una barbaridad que se estire tanto algo que se puede solucionar con logística", expresó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

Si bien aclaró que no se va "a hablar de un acampe, para que después Stanley no diga que la extorsionan", Belliboni adelantó que "si la situación no se soluciona, no se descarta ninguna medida".