El presidente de Lanús avisó que el retorno de la actividad se hará de manera conjunta en todas las categorías y también descartó que el fútbol se mude por un tiempo a una provincia.

Todavía sin un panorama claro sobre el regreso del fútbol, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, avisó que, en caso de retornar la actividad, lo harán todas las categorías a la vez. "Vamos arrancar todos juntos", remarcó el mandamás del Granate y uno de los voceros de la AFA.

En esa línea, el dirigente señaló que la realidad del fútbol argentino es "diferente" a lo que pasa con el fútbol europeo y por eso ve "muy complicado" que se puedan aplicar los protocolos que llevaron a cabo en Alemania, donde la actividad reinicio el último fin de semana.

"Tenemos diferentes maneras de ver las cosas en relación a lo que pasa en Europa. Acá los clubes los manejan los socios, mientras que en Europa son empresas. Vos pensá que acá si arranca el fútbol, no va a arrancar la Primera y el Ascenso y en el Federal no van a jugar. Acá arrancaremos una semana antes, una semana después, pero vamos a arrancar todos juntos. Yo no veo que en las canchas de la C, por ejemplo, se puedan aplicar ciertos protocolos", resaltó.

También descartó la posibilidad de que los torneos se muden a una provincia sin tantos contagios de Coronavirus para empezar a jugar antes de lo estipulado. "No veo que sea posible trasladar a todos los equipos, ni estar tres meses en una provincia", señaló Russo, uno de los pesos pesados en el mundo de la AFA.

Además, el mandamás del Granate dio detalles sobre la negociación entre la AFA y Agremiados para resolver algunos puntos cruciales para los futbolistas. Y al respecto, detalló: "Uno de los problemas sobre el que no se llegó a un acuerdo cuando hablamos con (Sergio) Marchi es que el gremio quería que AFA sea responsable de las deudas anteriores a marzo; que sacara préstamos. AFA les puede dar una mano, pero no se le puede manejar la chequera a los clubes. El que se excedió tendrá que ver cómo lo soluciona. Si no AFA es un chiste. Ayudás a un club y complicás a 23".

Por último, Russo se refirió al presente financiero del Granate y remarcó que están haciendo “todos los esfuerzos” para cumplir todas sus obligaciones y remarcó que van “solucionando” el tema de los sueldos de todos los empleados.

"Con el adelanto de Conmebol, la televisión, sumado una serie de adelantos de ingresos y al acompañamiento de los socios que no se han borrado y siguen pagando la cuota social, vamos solucionando el tema sueldos. Luego tenemos las retenciones, aportes, servicios, proveedores: están todos parados. Por suerte lo vamos llevando. Los jugadores más cotizados, 12 de los que más ganan, propusieron una rebaja considerable de su sueldo en abril, mayo y junio, y eso es importante”, comentó.