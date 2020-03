Nazarena Vélez compartió con sus seguidores en las redes sociales una foto de su adolescencia, en la que luce el cabello bien cortito.

Muchos la comenzaron a comparar a la quilmeña con Araceli González, que también supo lucir en su juventud ese look capilar.

“Está claro que siempre mi cara fue muy redonda y colorada, ¿verdad? El fotógrafo no me podía avisar que la ropa me quedaba como el qlo y que se veía la línea de la media”, escribió Naza con onda recordando esa imagen de sus 17 años.