Al defensor se le venció el contrato el 10 de junio y quedó libre. “Esperaba que alguien de la dirigencia se comunicara conmigo”, lamentó el ex Boca que ahora deberá buscarse club.

La historia entre Lanús y Ezequiel Muñoz llegó a su fin. Al defensor se le venció el contrato que tenía firmado con el Granate y, sin contacto con la dirigencia, se despidió del club.

Tras su salida, el ex Boca se mostró algo molesto por el trato que recibió alegando que no recibió siquiera un llamado para “intentar negociar”. “Lanús tenía una opción de compra hasta el 10 de junio y nadie de la CD habló conmigo o con mi representante para arreglar. Yo sé que el momento del país es muy difícil, pero yo pienso que la propuesta puede estar y después uno analiza y ve. No llegó ninguna propuesta y por eso quedé libre”, explicó el marcador central que tuvo una buena temporada en el club.

En este ciclo, Muñoz había sido habitual titular de la zaga central de Lanús (jugó 29 de los 30 partidos en la campaña) y era una pieza importante para Luis Zubeldía, quien si renovó su vínculo. Sin embargo, nadie le pidió que siguiera. “Si Lanús se comunica conmigo, yo por respeto trataría de negociar porque en un momento muy complicado para mí, me dieron la posibilidad de volver a jugar y reencontrarme conmigo mismo como jugador y estoy muy agradecido”, indicó.

Y remarcó: “No estoy enojado con Lanús, pero no es que a mí me ofrecieron algo y yo no quise. No sé si mi idea era quedarme o irme, obviamente yo con 29 años tengo que pensar en mi futuro y en este momento tomaré la mejor opción que se me presente. Puedo tener oportunidades de cualquier país, pero la de Lanús no la tuve, así que no la puedo poner en la balanza”.

Su continuidad se sabía difícil desde la incertidumbre que reina en el fútbol argentino y un panorama a futuro que no hace tan necesaria la presencia de futbolistas de alto contrato. “Yo sé que, por ejemplo, al no haber descensos por dos años puede cambiar un poco la organización del fútbol pero pienso que esto era una cuestión de hablar: ofrecer algo y negociar. No se llegó a un acuerdo porque no hubo ninguna propuesta”, lamentó.