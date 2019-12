La medida de fuerza abarca a varias líneas de la empresa DOTA. Hay manifestaciones en las principales avenidas que unen Capital con el Conurbano. Los colectivos locales se adhirieron a la protesta.

Un fuerte paro de colectivos sorprendió este lunes a la región a raíz de “conflictos gremiales” en la empresa DOTA que circulan en la Ciudad y el Conurbano bonaerense

El mensaje de “paro de colectivos” por “conflictos gremiales” comenzó a circular en las redes, y las distintas líneas que se fueron sumando en forma gradual a la medida de fuerza.

Celina Velayos, una de las titulares de la empresa de colectivos Yitos SA de Lomas que nuclea a las líneas 543, 541 y 561 explicó: “Fue sorpresivo. El paro lo anunció UTA y a partir de eso pararon varias líneas de Capital y Provincia. Empezó con la adhesión de la línea 257 por un despido y nosotros acompañamos el reclamo”.

En tanto, el dirigente de la UTA Miguel Bustinduy dijo: “Hay un paro de 50 líneas de colectivo que no circulan por el despido de un compañero que tenía fueros”, explicó y agregó: “Necesitamos urgente una recomposición salarial, a muchos no nos alcanza ni siquiera para comer”..

Roberto Costa, vecino de Lomas Centro, tuvo que caminar para llegar a destino porque los colectivos que toma para llegar a Colombres al 1500, el 542 y 540 no funcionan. “Tuve que caminar unas diez cuadras, no me quedó otra, porque estuve esperando un montón de tiempo y no pasaba nada. Decían que el lío estaba en Puente La Noria”, comentó el lomense jubilado de 66 años.

Los colectivos lomenses de las líneas 541-543-544-549-561-562 pararon, como también la 540 y 553. Por otro lado, los delegados de la 164 aseguraron que continúan con sus funciones con los cronogramas habituales.

A estas líneas se le sumaron todas las que posee DOTA y sus satélites, que son las siguientes: 5-6-7-8-9-10-20-21-23-24-25-28-31-44-50-51-56-57-74-76-79-84-91-99-101-106-107-108-117-130-135-146-150-161-168-177-188.