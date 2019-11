Con 654 minutos, superó el récord de Federico Crivelli y fijó una nueva marca de valla invicta en el club.

En el empate 1-1 ante Atlanta, el arquero Matías Castro rompió el récord de valla invicta en Temperley y se instaló en la historia grande del club.

Con 654 minutos sin recibir goles, el uruguayo superó la marca de Fede Crivelli, de 593 minutos, e hizo historia con la camiseta del Celeste.

Y los números son claros: estuvo seis partidos completos sin recibir goles, a los que se le agregan los 28 minutos en el triunfo ante San Martín de San Juan y los 86 minutos hasta el gol de Olivera en el empate frente al Bohemio. Con esto, logró una inmejorable marca, muy difícil de superar.

Castro, por su parte, no le quitó importancia a este logro y remarcó: “Siempre voy a poner los logros colectivos por encima de los individuales”. Y por eso no ocultó su malestar por el 1-1, con el que el Cele no pudo llegar a la cima del torneo. “Me fui con un sabor amargo porque se nos escaparon dos puntos sobre la hora”, se lamentó el “1”.

Y por último, ponderó el presente del equipo y concluyó: “Lo importante es que el equipo continúa arriba y nos llevemos un valioso empate de un cancha muy complicada y frente al puntero.