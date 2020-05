Todo indica que la iniciativa que fue aprobada en Diputados la semana pasada se convertirá en ley este jueves, cuando sesione el Senado. La medida es retroactiva a marzo y se extenderá hasta septiembre.

El Senado avanzó con el dictamen para el proyecto de ley que propone eximir del pago del impuesto a las Ganancias al personal de salud y seguridad en el marco de la pandemia de Covid-19. Todo indica que se convertirá en ley el próximo jueves, aunque todavía no se realizó la convocatoria oficial para sesionar.

En una reunión por videoconferencia, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social le dieron su aval a la iniciativa que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados.

El proyecto establece una exención transitoria del impuesto a las Ganancias -retroactiva al 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre- sobre la remuneración por horas extra, guardias y otros adicionales para los trabajadores de la salud pública y privada y de las fuerzas de seguridad.

La reunión de las comisiones tuvieron algunas discusiones. Una de ellas giró en torno al pedido de la oposición de mejorar la iniciativa para incorporar a más personal a los beneficios, como los empleados de los servicios fúnebres o los forenses, pero no tuvo la aceptación del oficialismo, quien recibió acusaciones de "discriminación" hacia las mujeres y hacia los trabajadores que menor sueldo tienen no contemplados por el mínimo no imponible de Ganancias.