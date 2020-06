View this post on Instagram

Hola, quería contarles a todos los que siempre se interesan en mi, que hemos llegado a un acuerdo en buenos términos con LOS ANDES, y no voy a continuar en la institución, la verdad es una noticia triste para mí porque sólo fueron 3 meses y tenía las mejores expectativas grupal e individual. No tuve tiempo para demostrar lo mejor de mi , pero estamos atravesando un momento histórico mundialmente y entiendo qué hay que tomar decisiones en cuanto a lo económico que es algo que preocupa a todos y en cualquier ámbito, por eso respeto el pensamiento de la gente que maneja el club, para mi fue algo que me movió un poco las ideas de lo que viene para el futuro, asi que me tomare un tiempo para ver si sale algo para seguir jugando que es lo que deseo pero bue hay veces que en el fútbol las cosas no son como el jugador quiere, GRACIAS CLUB ATLÉTICO LOS ANDES por abrirme las puertas, respetarme como profesional y persona, quedo pendiente gritar un par de goles juntos, pero apareció este virus que nos cambió la vida a todos, saludos a los que están siempre pendiente de mi veremos que me depara el futuro cercano chau 👋