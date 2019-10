En el encuentro, la madre de Marita Verón, secuestrada desde 2002 por una red de trata, le pedirá que la "ayude a impulsar" leyes para hallar a todas las chicas desaparecidas.

Entre las diferentes reuniones pactadas, el presidente electo, Alberto Fernández, tendrá un encuentro la próxima semana con la madre de Marita Verón (secuestrada en abril de 2002 por una red de trata), Susana Trimarco, en la que ella le pedirá que la “ayude a impulsar” la causa judicial para hallar a su hija “y a tantas otras chicas desaparecidas”, informó Trimarco.

Tras advertir que la lucha contra la trata de personas “se quedó estancada” durante el Gobierno de Mauricio Macri, la tucumana contó que se reunió con el dirigente peronista Santiago Cafiero, quien suena como posible jefe de Gabinete del futuro Gobierno, y que le planteó la necesidad de hacer foco en la problemática.

"Le pedí a Santiago que me ayude a impulsar la causa para buscar a mi hija y a tantas otras chicas desaparecidas. Estamos muy contentos de poder integrar el equipo de Alberto (Fernández)", indicó Trimarco.

En declaraciones a Futurock y El Destape Radio, la madre de Marita Verón realizó una dura crítica respecto de los últimos cuatro años y el impacto que tuvieron tanto en su vida como en la Fundación María de los Ángeles. "Sufrimos muchísimo. Han sido muy difíciles porque la Fundación no contó con fondos de ayuda", lamentó.

En esa línea, Trimarco señaló que fue atacada por su cercanía con la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, y subrayó: "No por todo lo que me difamaron yo voy a dejar de tener ese vínculo con Cristina. Debo ser agradecida con Néstor (Kirchner) y con Cristina que me ayudaron a llevar la bandera de la trata de personas".

María de los Ángeles Verón, conocida como "Marita", desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, cuando fue secuestrada por una red de trata: desde entonces, su madre reclama a la Justicia que determine el paradero de la joven que tenía 23 años cuando fue vista por última vez.