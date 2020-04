El volante Granate se sumó a la propuesta de cruzarse con la gente en el Instagram Live. La cuarentena, sus ídolos y el agradecimiento a Luis Zubeldía tras su vuelta al club.

Lanús es uno de los clubes que más ceden a préstamo a otras instituciones jugadores de la Divisiones Inferiores para que se vayan fogueando. Entre otros, Carlos Izquierdoz y Nicolás Pasquini pasaron por Atlanta hace casi una década. En los últimos años, Los Andes y Brown de Adrogué también recibieron juveniles Granates en sus planteles.

Lucas Vera retornó esta temporada al club después de su paso por All Boys. Con el club de Floresta logró el ascenso a la Primera Nacional mediante el Torneo Reducido. Y hoy está muy bien considerado por el entrenador Luis Zubeldía en el plantel profesional.

El Instagram Live se convirtió en una herramienta fundamental para que los jugadores no pierdan contacto con la gente. Lucas Vera, como tantos de sus compañeros, tuvo el suyo.

"Estoy con mis viejos, apenas comenzó la cuarentena obligatoria. Creo que iba a estar mejor, acompañado de mis padres, mi hermano y mi novia. Lo llevamos de una gran manera. Por suerte acá (casa de los padres) tenemos mucho espacio. El club del barrio nos donó los materiales para poder entrenar y eso hace todo más fácil", dijo el volante, que además indicó que elegiría al arquero Lautaro Morales para aislarse porque "es un gran amigo, nos llevamos muy bien. Compartimos muchos momentos".

A la hora de los gustos, marcó a Gastón Lodico como su jugador favorito del plantel: "Me gustaba ver mucho los entrenamientos del Gato Lodico (hoy a préstamo en el Ferencvaros de Hungría), hacía cosas interesantes. Siempre se lo decía que no podía creer lo que hacía con la pelota". Y admitió que de chico seguía muy de cerca al delantero Lautaro Acosta, uno de los ídolos Granates: "El Laucha era mi ídolo. Desde las primeras veces que iba a la cancha, disfrutaba ver cómo jugaba. Pero hay muchos como Toto Salvio, Guido Pizarro. Muchos buenos jugadores que de chico deslumbraban mucho en Lanús".

El nacido hace 23 años en Bernal, no tuvo más que palabras de agradecimiento con Luis Zubeldía. "Es un gran entrenador. Desde que volví al club me trató muy bien. Nunca tuvimos una discusión, le agradezco mucho por traerme nuevamente y estamos todos a disposición de él para cuando retornemos después de la cuarentena, seguir en el campeonato y tratar de dar siempre lo mejor", manifestó Vera, que además cumplió el sueño de jugar junto a su hermano Matías (ante Aldosivi, en Mar del Plata). "Fue el sueño de toda la familia, que estemos los dos juntos y jugar un partido en Primera División fue algo hermoso. Lo disfruté mucho, más allá del resultado que no fue el esperado".