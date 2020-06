El arquero se incorporará al Granate proveniente de Belgrano y luego de quedar libre tras la finalización del préstamo. Firmará un contrato por tres años y será el primer refuerzo del equipo.

En la competencia deportiva hay ganadores y perdedores. En la vida real, sin embargo, hay situaciones favorables y otras no tanto. En este caso, Lanús aprovechó un momento justo para actuar rápido y quedarse con un futbolista que hace un tiempo tenía en carpeta.

En las próximas horas y, de no haber ningún inconveniente de último momento, el arquero Lucas Acosta se convertirá en el primer refuerzo de la cuarentena para el Granate de Luis Zubeldía. Firmará por tres años y el costo para Lanús será menor al planteado en anteriores mercados de pases ya que el futbolista que vistió la camiseta de Belgrano en la última temporada llegará en condición de libre.

Por él, Lanús había mostrado interés en 2018 (para comprarle) y en 2019 (para acceder a un préstamo). En ambas ocasiones, las pretensiones elevadas de los cordobeses no permitieron llegar a un acuerdo pero ahora, favorecido por la pandemia, el Granate pudo hacerse de sus servicios.

Como ocurre en muchos clubes, decenas de contratos llegan a su final entre esta semana y la última de julio, por lo que se espera un importante movimiento del mercado entre jugadores que quedarán sin club y otros que buscarán cambiar de aires. Este es el caso de Acosta.

“Ya hace tiempo que estoy preparando para irme de Belgrano. Me estoy yendo por la puerta de atrás y me da lástima pero es lo que pasó. Tenía mucho para darle al club, pero por ambos no se dio. Un poco por mí y la parte más grande por los dirigentes”, remarcó el jugador.

Para Lanús será un alivio teniendo en cuenta la incertidumbre que reina en el puesto: Agustín Rossi tiene ofertas para salir, mientras que Matías Ibáñez ya tuvo su posibilidad en el arco y no estaría en los planes.