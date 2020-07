Agustín Briones y Gonzalo Vivanco se sumaron a los entrenamientos virtuales para no perder tiempo, mientras aguardan firmar sus contratos. Vienen de Almirante Brown.

La mayoría de los planteles se van armando de a poco. Talleres de Escalada fue uno de los clubes que primero anunció los jugadores que no iban a seguir bajo las órdenes del entrenador Rodolfo Della Picca, con el correr de las semanas aparecieron las renovaciones de contratos, y por último se dedicó a la contratación de refuerzos.

Si bien faltan cerrar algunos otros nombres que el técnico considera como primordiales, el primero en arribar al Albirrojo fue Federico Freire, proveniente de San Telmo. Con la defensa asegurada, la intención de Fito es potenciar del medio hacia arriba.

Dos futbolistas de última temporada en Almirante Brown y que no figuran dentro de los 17 que renovaron con La Fragata, ya se encuentran trabajando vía Zoom con el plantel. Se trata del volante Agustín Briones y el delantero Gonzalo Vivanco, que se pusieron a las órdenes de los preparadores físicos David Regueiro y Javier Rodríguez. A ellos se acopló el mediocampista Iván Becker, que no renovó en Brown de Adrogué. El objetivo del cuerpo técnico es que no pierdan tiempo y trabajen, a la espera de la firma de sus contratos.

Briones, oriundo de Avellaneda, y que cumplirá 32 años el próximo 4 de octubre se destacó en Aldosivi de Mar del Plata, Deportes Concepción (Chile), Mushuc Rina (Ecuador), San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Chaco For Ever.

Mientras que el bonaerense Vivanco, de 31 años, comenzó su carrera en Defensores de Belgrano. Luego pasó por Argentino de Quilmes, General Lamadrid, Deportivo Riestra, Juventud Unida, Excursionistas, Ferrocarril Midland y Xelajú Mario Camposeco (Guatemala).

Becker, de 29 años, registra pasos por Acassuso, Fénix, Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Belgrano de San Nicolás y Estudiantes de Buenos Aires.

En la delantera es dónde reside el principal déficit del equipo de Escalada. Durante la temporada Ángel Prudencio rescindió su contrato. Y luego no se les renovó a Alan Seguel, Nahuel Benítez y Ramiro Cáseres (volvió a Vélez). Los que continúan son José Luis Valdez, Dylan Vergara, Lautaro Fernández y Fernando Gay. Además el DT promovió, a medidos de julio a tres Juveniles: Lucas Zolezzi, Matías Bolañas y Tobías Mercado.