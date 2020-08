Cameron Díaz confesó que dejó el cine porque no tenía "vida personal" e hizo este anunció en la presentación de la serie "In goop Health: The Sessions".

“Simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida", dijo la actriz.

"Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina. Realmente no hice ningún espacio para mi vida personal", confesó.

Cameron fue nominada para cuatro Globos de Oro en el transcurso de una carrera de 20 años, que se desarrolló entre 1994 y 2014.