Este martes, el delantero Alejandro Noriega renovó su vínculo con el club de Lomas de Zamora y continuará por otra temporada. "Me da felicidad haber arreglado", afirmó.

Goles son amores. Y Los Andes se los aseguró por una temporada más. El delantero Alejandro Noriega acordó con el Consejo de Fútbol y la Comisión Directiva continuar un año más vistiendo la camiseta Milrayitas, convirtiéndose en el cuarto jugador en hacerlo tras las renovaciones de Diego Galeano, Federico Díaz y Máximo Levi.

Las buenas noticias le vienen llegando al entrenador Germán Cavalieri. Si bien el plantel sufrió 15 salidas, asegurarse la base era la esencial para el cuerpo técnico. Noriega había recibido ofertas, pero siempre mantuvo su postura de llegar a un acuerdo con Los Andes. Con el correr de los días seguirán llegando más novedades por Lomas de Zamora.

"Uno cuando tuvo la chance de volver al club lo hizo pensando en ser ganador y pelear cosas importantes. Por eso sentir que no se pueda terminar me daba tristeza. Así que me da felicidad haber arreglado. Ojalá que cuando esto se reanude tengamos la posibilidad de luchar por el ascenso", dijo el delantero en diálogo con el sitio oficial.

El oriundo de Cañuelas tiene un sentido de pertenencia especial con el club. Fue campeón en 2014 con Fabián Nardozza llevando al equipo a la B Nacional. Luego de muchos años luchó para volver. Se le dio. Y ahora no iba a abandonar el barco a mitad de camino.

"Qué te llamen de otros clubes te hace sentir bien y quiere decir que las cosas no salieron tan mal. Pero la realidad es que estaba esperando continuar acá, que es donde realmente feliz", puntualizó el goleador que lleva cuatro gritos en la temporada de Primera B.

Por capacidad y experiencia, el delantero es una de las piezas clave del entrenador. Con Germán Cavalieri fue titular en siete de las ocho fechas del Clausura, ingresando en el último desde el banco; al mando de Juan Carlos Kopriva fue 11 veces desde el arranque sobre 17 juegos. En las restantes fue suplente, entrando en cinco oportunidades.

"El hincha va a querer ganar siempre y es normal. Por eso le digo que mantenga la ilusión y crea en el armado del plantel. Este grupo va a entrar a la cancha con ese sueño tan lindo por delante. El objetivo es ir por todo", cerró con toda la ilusión a cuestas.