Este jueves habrá una reunión clave con Juan Carlos Kopriva para decidir su continuidad en el club. Cristian Fabbiani, en tanto, se reunió con allegados y presentó un proyecto.

Ya con la mira puesta en 2020, Los Andes vive horas trascendentes en torno al futuro de su cuerpo técnico. Y es que mientras hoy habrá una reunión clave para definir o no la continuidad del técnico Juan Carlos Kopriva, en las calles de Lomas empiezan a sonar posibles sucesores, entre ellos, Cristian “Ogro” Fabbiani, quien ya tuvo una reunión con allegados al club y se mostró ilusionado con asumir en el Milrayitas.

En este contexto, y en medio de varias versiones, el objetivo principal de la Comisión Directiva es definir qué pasará con Kopriva, quien no cumplió los objetivos planteados para la primera mitad de la temporada pero a su vez tiene contrato hasta junio del año que viene.

La dirigencia sabe que “no se alcanzaron los objetivos deportivos mínimos”, con un equipo que quedó lejos de la pelea por el título y tampoco clasificó a la Copa Argentina, y por eso en la reunión hoy quieren definir el futuro del DT.

Ante este panorama, desde la dirigencia son claros y remarcan que todavía no hay una definición sobre el futuro de Kopriva. Por eso, hasta no resolver la continuidad del técnico, no avanzarán en otros temas.

FABBIANI, ENTRE LOS CANDIDATOS. Al margen de que no hay confirmación sobre la salida de Kopriva, el nombre de Fabbiani empezó a sonar con fuerza. Y según lo que averiguó La Unión, ya hubo una reunión con allegados del club, en la que presentó un proyecto de trabajo. “Sería un placer dirigir Los Andes. Sabemos lo que es el club y conozco su historia. Ya presenté un proyecto y ahora hay que esperar una nueva reunión”, dijo el “Ogro” a este medio.

En la charla, el actual futbolistas de Deportivo Merlo contó que en su camino como entrenador está acompañado por Emanuel Francés, exjugador del Milrayitas, y Sergio Alejandro Covello como ayudantes de campo y por Cesar Gaczynssky como entrenador de arquero. Los preparadores físicos serían Rodrigo Figueroa y Hugo Tinti.

“El Turco Salomón (jugador del ascenso del 2000) y Miguel Ángel Russo (ex DT del club) me hablaron mucho de Los Andes”, concluyó.