Lisy Tagliani está a full con su carrera de abogacía que está cursando de modo online en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“Toda una universitaria... jajjaja me encanta, no sé cómo me irá, pero garra le pongo”, escribió junto a una imagen de sus libros y sus apuntes, y con su infaltable mate.

La conductora de “El precio justo” confesó que cuando era chica y vivía en Adrogué quería estudiar Derecho en la Universidad de Lomas, pero las circunstancias de la vida no se lo permitieron y ahora está cumpliendo su viejo anhelo juvenil. ¡Suerte!