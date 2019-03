El delantero Milrayitas volvió al gol y cortó una larga sequía. Quiere que sea el primero de varios más de acá al final y no piensa en otra cosa que la salvación. “Todos queremos entrar a la cancha y ganar”, apuntó tras el triunfo frente a Ramón Santamarina.

Los Andes volvió al triunfo como local después de casi un año. Y Fabricio Lenci volvió al gol. Además, el 9 fue una de las figuras del 2-0 frente a Ramón Santamarina de Tandil en el estadio Eduardo Gallardón.

“Este grupo merecía un triunfo de local. En lo personal es un desahogo enorme, ya que pude convertir tras varios meses. Mi último gol fue contra All Boys y esta situación es muy difícil para un delantero porque uno vive de esto. Entré en una racha negativa y no es fácil salir”, explicó el ex Argentinos Juniors, cuyo último grito había sido el 22 de abril del año pasado, por la 24° fecha del Torneo de Primera B Nacional de la temporada 2017-18, en el 2-2 contra el Albo en Lomas.

Para Lenci fue un desahogo enorme. Antes de los nueve minutos, cuando convirtió el 1-0, le habían anulado uno por fuera de juego. Pero el goleador presentía que la racha se iba a cortar. “La gente estaba impaciente y es entendible, ya que Los Andes no viene bien hace rato. ¿Quién no quiere ganar? A nosotros no nos sirve descender. Yo nunca me fui al descenso y no me voy a ir. Todos queremos entrar a la cancha y ganar”, argumentó el delantero Milrayitas.

“Estoy contento por el partido que hice. Por ahí, uno entiende los reclamos de la gente. La obligación del 9 es hacer goles y no se me estaba dando. Me tocó vivir esta situación y ojalá este gol sea el primero de varios, así podemos seguir por este camino”, destacó.

A pesar de los tres puntos, Los Andes no pudo despegarse del último lugar de la tabla de los promedios del descenso por el empate de Quilmes ante Sarmiento, en Junín. Sin embargo, el de San Nicolás de los Arroyos entiende que tienen que pensar solo en lo que hace el equipo y no el resto. “Dependemos de nosotros. No tenemos que fijarnos ni en Quilmes ni en Morón. Tenemos que ganar en Córdoba. Es un partido complicado, pero queremos aprovechar el momento que pasan”, explicó.

Instituto ganó uno de los últimos 11 partidos (por 4-0 a Olimpo que está en zona de descenso entre los equipos indirectamente afiliados a AFA). Y se enfrentará el viernes desde las 21 en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba con el arbitraje de Eduardo Gutiérrez.

Un dato no menor: Lenci viene arrastrando cuatro amarilla. Y una más lo deja fuera del clásico frente a Temperley. “Pienso en Instituto y en sacar un buen resultado. Temperley es un partido aparte que no se nos puede escapar”.