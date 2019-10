La salida de Nicolás Sánchez (que no estará ni siquiera en el banco) es la gran sorpresa. Ortega Desio ingresará por Lezana. Los Pumas precisan de un triunfo para soñar.

Este sábado a la madrugada, Los Pumas se jugarán la gran chance de clasificar a los cuartos de final del Mundial cuando, desde las 5, se midan con Inglaterra, el gran candidato del grupo C.

El elenco argentino depende de este encuentro para tener chances ciertas de acceder a la siguiente fase. La derrota en el debut ante Francia (21-23) no le deja margen a otro revés y ahora se ve en la necesidad de superar a Inglaterra, tercero en el ranking mundial, para llegar a la última fecha ante Estados Unidos con chances de pasar a cuartos de final. Por lo tanto, si pierden no habrá futuro en el Mundial.

Pensando en ello, el DT Mario Ledesma pateó el tablero y limpió del equipo titular (y del banco) a Nicolás Sánchez que, siendo una figura importante del grupo, no tuvo rendimientos a la altura y pagó con su salida.

Los Pumas, entonces, jugarán con Emiliano Boffelli como fullback y Matías Moroni y Santiago Carreras como wines; Matías Orlando y Jerónimo de la Fuente serán los centros; la pareja de medios estará integrada por Urdapilleta y Tomás Cubelli; y entre los forwards aparecerán Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera en la tercera línea; Tomás Lavanini y Guido Petti en la segunda; y Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro en la primera.

En este sentido, Ledesma sólo hará ingresar a Ortega Desio por Lezana como octavo para ganar presencia en el line, una de las armas más fuertes de los ingleses, con respecto al partido ante los tonganos. Y al banco irán Agustín Creevy, Mayco Vivas, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Lezana, Felipe Ezcurra, Lucas Mensa y Bautista Delguy.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Boffelli; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Santiago Carreras; Benjamín Urdapilleta y Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Inglaterra: Elliot Daly; Anthony Watson, Manu Tuilagi, Owen Farrell y Jonny May; George Ford y Ben Youngs; Billy Vunipola, Sam Underhill y Tom Curry; George Kruis y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Joe Marler. Entrenador: Eddie Jones.

Horario: 5 (Espn 3) / Estadio: Tokio Stadium / Árbitro: Nigel Owens (Gales)