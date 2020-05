El delantero de San Martín de Burzaco remarcó que "no hubiese sido justo" que los futbolistas se queden sin una entrada de dinero de un día para el otro.

En medio de un contexto incierto sobre el regreso del fútbol, el acuerdo firmado entre la AFA y Agremiados para la extensión de los contratos hasta diciembre fue bien recibido por gran parte de los futbolistas. Y a esa línea se suma David Ledesma, delantero de San Martín de Burzaco, que consideró como “un gran paso” el que se dio con la rúbrica de este convenio.

La postura del goleador de San Martín es similar a que mostraron futbolistas de otras categorías como Nicolás Demartini, de Temperley, y Ezequiel Cacace, capitán y referente de Talleres de Remedios de Escalada.

“Para mí se dio un gran paso porque estamos viviendo una situación muy difícil para todos y no hubiese sido justo que muchos nos quedemos sin una entrada de dinero de un día para el otro y sin la posibilidad de conseguir otra cosa”, remarcó Ledesma en diálogo con Diario La Unión.

En esta línea, el delantero remarcó que los dirigentes “se dieron cuenta” de la situación que podía llegar a vivir los futbolistas desde el 30 de junio y agradeció que “por primera vez” se hayan puesto del lado del futbolistas, que con este acuerdo firmado podrá negociar con el club una extensión hasta diciembre (algo que antes no se podía hacer, ya que los contratos debían ser al menos un año), siempre y cuando ambas partes lo deseen.

Sin embargo, y a pesar de este acuerdo, el delantero señaló que todavía no habló con ningún dirigente de San Martín para analizar su futuro inmediato, debido a que el 30 de junio finaliza su vínculo y no sabe qué pasará de ahí en adelante. “La verdad q todavía no hablé con nadie. Veremos qué pasa con el paso de los días. Por lo pronto, saber que está el arreglo entre la AFA y Agremiados es un alivio importante”, remarcó.

Por último, dio su opinión sobre la posibilidad de que regrese la actividad en el segundo semestre con la continuidad de la temporada y remarcó que hoy “lo primero es la salud” antes de abocarse en los temas del torneo, pero dejó en claro cómo afectará esto a los futbolistas.

“Esta es una situación que cambió la vida en el mundo entero. En nuestro caso llevamos muchos días sin entrenar de forma normal (más de dos meses) y verdad que será muy difícil agarrar ritmo de competencia cuando vuelva la actividad”, concluyó.